От длинных и кудрявых до седых: как ухаживать за разными типами волос, а также семь универсальных советов для тех, кто мечтает о локонах «как в рекламе»

Вспомните легенду о Самсоне, который после стрижки стал уязвим, или историю Рапунцель с ее волшебными золотыми косами. Волосы всегда были символом силы и здоровья. Впрочем, говорят еще, что волосы могут накапливать негатив и хранить воспоминания. Может, тогда стричь их почаще? Или все же не стоит?

Как правильно ухаживать за волосами , чтобы выглядеть хорошо, а ощущать себя еще лучше? Эта большая статья ответит на все ваши вопросы.

Мойте голову правильно

Как часто мыть волосы и чем, почему вода влияет на состояние волос, какой выбирать шампунь? Рассказываем обо всем по порядку.

Выбор шампуня

Казалось бы, что тут сложного? Ассортимент шампуней сейчас огромен. Осталось выбрать то, что нравится по качеству, запаху, цене, или то, что расхваливают подружки. Именно здесь и таится главная сложность. Выбирать моющее средство нужно не только по параметрам нравится/не нравится, но и так, чтобы оно подходило коже головы (а не волосам, как принято думать!). Типы кожи и волос совпадают гораздо реже, чем может показаться. Тогда как ситуация, когда кожа чувствительная и жирная, а волосы при этом нормальные по длине и сухие на концах, наоборот, довольно частая.

Выбор кондиционера

А вот кондиционер нужно подбирать под тип волос. И наносить, конечно же, так, чтобы средство не попадало на кожу. Для этого достаточно наклонить голову вниз и обрабатывать пряди по направлению от кончиков к корням.

В случае сильной сухости кончиков волос (особенно при очень жирной коже головы) можно использовать бальзамы, которые не нужно смывать. Этот вариант подходит еще и для тех, кто экономит воду или спешит.

Кондиционер или бальзам могут быть совершенно иного бренда, чем шампунь, но, если вам по душе средства с сильными ароматами, следите, чтобы запахи не конфликтовали друг с другом. В противном случае есть риск получить очень странную аромакомпозицию уже после того, как волосы высохнут.

Фильтр для воды: она должна быть мягкой

В жесткой воде довольно много примесей металлов, которые потом оседают на волосах, делая их жесткими, непослушными и тусклыми. Чтобы этого не происходило, можно поставить фильтр на всю поступающую в квартиру воду и дополнительно использовать раз в неделю специальные средства глубокой очистки волос. Народная альтернатива решения этой же проблемы – яблочный уксус (половина стакана на таз воды) для ополаскивания волос. Это средство хорошо и для удаления минерального налета с прядей.

Скраб для кожи головы

Мы привыкли использовать эксфолианты для лица и тела, а вот про кожу головы часто забываем. И совершенно напрасно, ведь там тоже есть омертвевшие чешуйки, которые нужно удалять, чтобы они не мешали питанию луковиц (а значит, и росту волос). Кожа после правильного нанесения скраба более восприимчива к питательным веществам масок и сывороток, так что проводить процедуру отшелушивания нужно не реже раза в неделю при нормальной коже головы. Если она сухая, пилинг показан вдвое реже.

Массировать кожу головы нужно долго, не менее 15 минут. Это можно делать руками или специальными массажерами, аккуратными, но энергичными движениями. Кожа головы должна быть предварительно вымыта и хорошо увлажнена. После тщательного смывания скраба нанесите ваш обычный бальзам.

Как часто мыть голову

Это зависит от того, насколько быстро грязнятся волосы. Нужно учитывать и скорость образования кожного сала, и внешние факторы: пыль и выхлопные газы в воздухе, сигаретный дым и пепел, использование стайлингов, плавание в бассейне с хлорированной водой или в море. Если по всем параметрам требуется мыть голову часто, стоит, соответственно, подобрать средства для частого или ежедневного применения.

Сушите волосы правильно

Вы вымыли волосы качественным шампунем и очищенной водой, теперь нужно правильно их высушить или сделать укладку. Мокрые волосы очень легко травмировать или сломать, поэтому любое неосторожное движение может свести на нет все усилия по поддержанию их здоровья.

Основные правила сушки волос:

Не трите волосы полотенцем, лучше всего мягкими движениями промокнуть их микрофибровой тканью или замотать в тюрбан из старой футболки (чистой, конечно же). Обладательницы кудрявых волос, если походят в такой «чалме» около получаса, непременно придут в восторг от того, какими красивыми и упругими станут их локоны после такой простой процедуры. Лучше всего не расчесывать мокрые волосы расческой, а аккуратно разбирать спутанные пряди руками после того, как они слегка подсохнут: если бальзам подобран правильно, даже с очень сухими и поврежденными волосами не должно быть сложностей. Если же без расчески никак не обойтись (например, нужно сделать укладку со стайлинговыми средствами), расчесывайте волосы максимально бережно, от концов к корням, не дергайте и не тяните пряди. Если нет возможности высушить волосы естественным образом (на улице холодно, так что с мокрой головой идти не вариант, или у вас мало времени), нужно использовать фен. Лучше всего приобрести одну из профессиональных моделей: они мощнее и часто имеют функцию ионизации и подачи воздуха разной температуры (от холодного до горячего).

Избегайте брашингов с металлическим основанием и слишком горячего воздуха при сушке, не держите фен долго на одном месте, чтобы не пересушить волосы.

Правильно выбирайте расческу и аксессуары для волос

Вариант «вымыла голову, уложила волосы руками и пошла красивая» подходит некоторым обладательницам коротких стрижек (если они выполнены правильно и текстурированы), остальным приходится пускаться на различные ухищрения, чтобы прическа держала объем и форму хоть какое-то время. На этапе украшения прически тоже можно столкнуться с большим количеством опасностей для волос. Рассказываем, как правильно использовать аксессуары.

Как правильно выбрать расческу

Деревянные и каучуковые, пластиковые и выполненные из щетины, плоские, массажные, круглые… Как выбрать подходящую расческу ? Все зависит от того, какие волосы нужно расчесывать и что с ними будет происходить в процессе укладки. Важно: у каждого члена семьи должен быть свой набор расчесок (мы подозреваем, что все наши читатели об этом знают, но напомнить никогда нелишне). За ними нужно правильно ухаживать: мыть и чистить, тщательно просушивать и вовремя менять на новые.

Какими бывают расчески

Гребень с редкими зубьями : подходит для распутывания мокрых прядей, иногда используется при окрашивании волос.

Плоская расческа : нужна для обычного расчесывания сухих волос (например, когда нужно их заплести в косу) и при стрижке.

Расческа с длинным хвостиком: нужна для взбивания волос, начесов, разделения на пряди при окрашивании.

Все это плоские типы расчесок. Лучше выбирать те из них, что изготовлены из дерева или каучука: они не царапают кожу головы и снимают лишнее статическое электричество с прядей (особенно актуально при сухих волосах и недостаточно влажном воздухе в помещении).

Массажная щетка : очень хороши варианты из натуральной щетины (обратите внимание, чтобы она не была слишком жесткой, особенно если волосы мягкие и тонкие). Пластиковые и силиконовые «массажки» тоже подойдут. Отлично себя показывают при использовании «тангл тизеры» (бренд Tangle Teezer), японские расчески-массажки Majestic из высококачественного нейлона. Последние весьма недешевы, но действительно очень хорошо массируют кожу головы, их также можно использовать во время мытья при нанесении скраба или даже без него.

Полая изнутри щетка-«скелет» (с одной стороны зубчики короче, чем с другой): ее часто используют парикмахеры для укладки в салоне, она хорошо подходит и для домашнего применения. Выбирайте варианты из качественного пластика. Как только шарики с кончиков зубчиков начинают слетать, щетку нужно менять.

Круглые брашинги на металлической или деревянной основе: они нужны для укладки феном, бывают разного диаметра. С их помощью прядям можно придать нужную форму и уложить их завитками или локонами, сделать объем в прикорневой части. Дома их лучше не использовать самостоятельно, если нет опыта: стилисты могут рассказать не одну страшную историю о брашинге, который так запутался в волосах, что оставалось только состричь несчастную прядь.

Резинки, заколки и невидимки: какие лучше

Нельзя использовать канцелярские резинки и заколки с острыми металлическими кончиками: первые безжалостно рвут волосы, вторые до крови могут расцарапать кожу головы. Выбирайте покрытые тканью резинки, не перетягивайте волосы слишком сильно и время от времени меняйте местоположение хвоста.

Как ухаживать за расческами и аксессуарами

Не реже раза в месяц (или по мере загрязнения) их нужно тщательно промывать в воде с мягким моющим средством или шампунем, прополаскивать и просушивать, всегда снимать выпавшие волосы после использования. Хранить вертикально в сухом месте. Ободки, резинки и невидимки лучше сложить в удобную коробку или шкатулку, чтобы они были под рукой в нужный момент, не пылились и не загрязнялись, пока ждут своей очереди.

Используйте качественные стайлинговые средства

Многие с радостью приняли западный тренд на растрепанные и небрежные укладки, когда волосы взъерошены: такие прически выглядят куда живее, естественнее и интереснее, чем залитые лаком локоны или начесы-башни. Но обойтись совсем без укладочных средств могут позволить себе единицы с густыми и объемными от природы волосами.

Правильно используйте пенки, лаки, гели, воски и прочие средства, которыми усердно и щедро снабжает магазины бьюти-индустрия. Они отличаются по степени фиксации (от экстрасильной до очень слабой) и типам воздействия на волосы. Перечислим основные их функции:

создавать объем на тонких и мягких волосах;

фиксировать прическу в укладке (мягко и без склеивания или же «железобетонно»);

создавать текстуру стрижки;

фиксировать завиток в локонах;

придавать волосам блеск или матовый финиш;

изменять цвет на короткое время (речь о красящих восках, пенках и спреях с цветным или металлическим эффектом);

защищать волосы при термовоздействии (утюжки и плойки);

убирать лишнее пушение (полезно при очень влажном воздухе для кудрявых волос, например);

создавать эффект мокрых волос, волн или «иголок»;

маскировать несовершенства (современные средства умеют даже скрывать залысины!).

Довольно часто средство может выполнять несколько функций разом (и решать несколько стайлинговых задач). Если вы не знаете, каким средством лучше всего воспользоваться для укладки в вашем случае (неважно, стрижка это или коса до пояса), расспросите вашего стилиста или получите консультацию у эксперта в магазине. Попросите продемонстрировать оптимальный способ применения конкретного стайлинга. Если вы совсем не уверены в своих творческих способностях, отправляйтесь за укладкой в салон – сэкономите время, деньги и нервы. И волосы сбережете.

После использования средств сильной и сверхсильной фиксации не раздирайте прическу расческой! Когда вытащите из волос шпильки, украшения и невидимки, встаньте под душ, хорошенько смочите волосы и вотрите в них бальзам. После этого бережно распутайте пряди и мойте обычным шампунем.

Следите за тем, как часто и в каких количествах выпадают волосы

Дневная норма выпадения волос – около 100 штук. В этом нет ничего страшного, ведь все волосы на голове находятся в разной стадии роста: те, что уже достигли своего максимума, выпадают, на их месте тут же начинают расти новые (если луковицы функционируют нормально, а организму хватает витаминов и питательных веществ).

Если волосы выпадают прядями в больших количествах, стоит записаться на прием к трихологу. Чем скорее будет поставлен диагноз и устранена причина (выпадение волос, как правило, уже следствие какого-то недуга или же неверного ухода), тем скорее вы сможете восстановить густоту шевелюры.

Почему волосы становятся тусклыми и выпадают:

Неверно подобраны уходовые средства (шампунь, бальзам и маски для волос).

Слишком частое агрессивное окрашивание или химическая завивка.

Неправильная укладка (в том числе такая, при которой кожа головы получает ожоги и пересушивается).

Долгое воздействие ультрафиолета.

Морская и хлорированная вода.

Слишком сухой или, наоборот, излишне влажный воздух в помещении или на улице.

Переохлаждение (если ходить без шапки назло маме, можно отморозить не только уши!).

Имеют значение и внутренние факторы, связанные со здоровьем в целом:

гормональные скачки и сбои;

резкий набор и потеря веса;

стресс и депрессии (обратите внимание: волосы начинают выпадать не сразу, а спустя 3–4 месяца после перенесенного эмоционального потрясения);

анемия;

диабет;

кожные заболевания;

перенесенные тяжелые инфекции;

авитаминоз или неправильно подобранные витамины.

Отдельно нужно упомянуть о выпадении волос после беременности и родов. Обычно в течение полугода после рождения малыша выпадают те волосы, которые не выпадали во время беременности (спасибо гормонам!), это нормальный процесс. После смены фазы роста они начинают активно меняться на новые. Делать в этом случае ничего не нужно, просто наберитесь терпения. Если же волосы выпадают слишком активно, а новые на их месте не появляются (обычно их видно) – скорее к трихологу. Самолечение в таких случаях исключено.

Сбалансируйте свой рацион, чтобы он был полезным для здоровья волос

По состоянию волос можно оценить и общее состояние организма: насколько хорошо человек питается, принимает ли он витамины, занимается ли спортом и ведет ли в целом здоровый образ жизни. Что должно быть всегда на столе, чтобы волосы были блестящими, сильными и крепкими?

Ешьте больше продуктов, богатых витаминами группы В и антиоксидантами:

каши,

хлеб и пасту из цельных злаков,

ягоды и фрукты,

пивные дрожжи,

зелень,

жирную рыбу и красное мясо,

горький шоколад,

печень,

гранаты.

Пейте много воды: постоянное обезвоживание в первую очередь отражается на состоянии кожи и волос.

Защищайте волосы от вредного воздействия ультрафиолета

Все уже поняли, что для кожи ультрафиолет вреден. Но и для волос он, мягко говоря, не полезен (разве что вспомнить натуральное «мелирование», которое можно получить летом, но и этого эффекта можно добиться совершенно безопасным для здоровья волос способом).

Сразу после того, как вы нанесете на кожу средство с SPF-фильтром (подробнее о правилах безопасного загара читайте в нашем материале), побрызгайте спреем с защитой и на волосы. После заплыва в море или бассейне нужно обязательно принять душ с пресной водой и воспользоваться восстанавливающим уходом для волос. Обычно в нем содержится большое количество кератина или гидролизаты шелка – эти вещества обволакивают каждый волосок защитной пленкой, не склеивая их, так что они оказываются защищены от соли, хлорки и ультрафиолета.

Как ухаживать за длинными волосами

Длинные волосы (гордость одних и мечта других девушек!) требуют особо тщательного ухода. Важно сохранить их длину, выглядеть стильно и модно и при этом иметь возможность продолжать отращивать локоны дальше. На что нужно обратить внимание?

Постоянно состригайте секущиеся кончики. Любые кондиционеры, бальзамы, сыворотки и другие чудо-средства дают временный результат (обычно до первого или второго мытья). Видимая часть волоса не может быть по-настоящему восстановлена, если ее повредить, поскольку все активные процессы проходят в луковице. Максимум, на что можно рассчитывать, – это косметический эффект: некоторые вещества способны покрыть волосы пленкой, создавая иллюзию гладкости и увеличения в объеме, маскируя повреждения и склеивая чешуйки кутикулы.

Если же волос рассечен на кончике, то никакие уходовые средства не помогут: со временем расщепление будет подниматься все выше и выше, если его не состричь. Волосы при этом станут выглядеть все более неопрятно и все чаще начнут путаться и рваться при попытке расчесывания, а значит, будут сечься на концах еще больше. Замкнутый круг!

Понятно, что, когда вы растите волосы, на счету каждый сантиметр, но посеченные кончики следует состригать, чтобы локоны в целом выглядели здоровее и опрятнее, казались более густыми и ухоженными.

Если надумаете делать окрашивание, идите в салон, чтобы не испортить волосы. Они часто обладают разной структурой по всей длине, поэтому краска может лечь очень неоднородно.

А еще заплетайте волосы в свободную косу на время сна, чтобы они не путались, не рвались и не попадали случайно в глаза любимому супругу. Кроме того, на ночь можно собрать нетугой высокий хвост – тогда утром волосы порадуют вас дополнительным объемом и пышностью.

Как ухаживать за кудрявыми волосами

Локоны, мелкие кудряшки или изящная волна? Все виды кудрявых волос обычно более пористые и чаще склонны к сухости (особенно если они длинные). Очень важно подобрать качественный шампунь, который не будет утяжелять пряди, но тщательно и бережно очистит кожу головы.

Используйте специальные увлажняющие и питательные средства для кудрявых волос, которые позволят подчеркнуть естественный завиток. Обычно в названии средств напрямую написано, что они подходят для волос такого типа.

Для моделирования локонов нанесите укладочную пенку или спрей на влажные волосы, сушите руками, слегка приминая пряди к голове или используя диффузор. Не стоит расчесывать волосы, если вы не хотите получить эффект «одуванчика», отдельные прядки можно подчеркнуть дополнительно воском, а если они пушатся, используйте специальное выравнивающее средство.

Если вам надоели кудри и хочется носить прямые волосы (сколько обладательниц прямых волос сейчас впали в отчаяние?), можно использовать утюжок или сделать химическое распрямление. В первом случае необходимо применять термозащиту, чтобы не повредить кутикулу волоса. Во втором обязательно нужно рассказать парикмахеру, если вы окрашивали волосы (в том числе хной), принимали антибиотики или лечились от серьезных болезней. Эта информация поможет ему правильно подобрать средства, чтобы вы остались довольны конечным результатом.

Как ухаживать за седыми волосами

Седые волосы отличаются тем, что они более грубые и толстые (профессионалы называют их стекловидными). Они хуже поддаются окрашиванию, их не так легко уложить в прическу. Современные тенденции вполне позволяют не маскировать серебряные нити даже очень молодым женщинам, а ведущие бренды, производящие краски для волос, имеют в коллекциях специальный холодный серебристый оттенок, позволяющий имитировать седину.

Если же хочется изменить цвет шевелюры, важно помнить, что перед окрашиванием на седые волосы нужно дополнительно наносить пигменты, иначе есть риск получить фантазийные и кислотные цвета: ярко-морковный вместо каштанового, зеленый вместо пепельного или синий вместо черного. Если вы не знаете, как правильно окрашивать седые волосы, не экспериментируйте, а сразу обратитесь в салон, чтобы получить гарантированный качественный результат.

У вас есть фирменный рецепт ухода за волосами?